فرنسا تقول إنها ستنظم مؤتمراً إنسانياً حول اليمن

قالت الجمهورية الفرنسية إنها ستنظم مؤتمراً إنسانية حول اليمن خلال الأشهر القادمة.

وأعلن الرئيس الفرنسي / إيمانويل ماكرون / الثلاثاء، أن باريس ستنظم مؤتمرا إنسانيا حول اليمن بحلول الصيف، وذلك بعد لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ماكرون "سننظم بحلول الصيف مؤتمرا إنسانيا حول اليمن في باريس لاستعراض ما يجري القيام به وسيسمح باتخاذ مبادرات إنسانية جديدة حيال اليمن".

وأضاف "أننا متمسكون باحترام القانون الدولي الإنساني ونبقى في غاية التيقظ حيال هذه المسألة، ونتمنى إلقاء الضوء كاملا على المخاوف التي تبديها المنظمات غير الحكومية".