مصرع 20 حوثياً في صرواح بينهم قياديان بارزان "اسماء"

قتل 14 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قياديان بارزان في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في صرواح غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن أكثر من عشرين من القيادات الميدانية للمليشيا لقوا مصرعهم خلال المعارك الدائرة في جبهة صرواح.

ونشر موقع الجيش "سبتمبرنت" أسماء 14 حوثياً من الذين لقوا مصرعهم بينهم القيادي / محمد حسن شقمان الشريف / مشرف مجموعات الحوثيين في مطار صرواح، والقيادي / عبدالملك المؤيد /.

القيادي /محمد حسن شقمان الشريف/مشرف مجموعات المليشيا في مطار صرواح.

عبد الملك محمد المؤيد/قيادي

النقيب/محمد عبده الراشدي

احمد علي الكبسي

زياد علي الزايدي (ابو صرخة)

أحسن محمد

عاصم أمين

محمد يحيى مرجز/ واخيه

لادن يحيى مرجز

عارف محمد الأكوع

زكريا عبدالرحمن الديلمي

يحيى عبدالقادر الشريف

عماد علي المراحضي

احمد عبدالله المتوكل.