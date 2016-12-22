خلافات تعصف بطرفي الإنقلاب في رضمة إب

اندلعت خلافات محلية بين قيادات من مليشيا الحوثي وصالح بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب وسط اليمن.

مصادر مطلعة أفادت بأن خلافات نشبت بين قيادات محلية من مليشيا الإنقلاب على اثر اختطاف مواطن من منطقة الصبار بمديرية الرضمة.

وقالت مصادر محلية إن خلافات شديدة تطورت بين مدير مديرية الرضمة عبداللطيف الهمداني والمعين من قبل الإنقلابيين بمحافظة إب وبين مشرف الحوثيين بمديرية الرضمة أبو يحي السراجي ومعه القيادي الحوثي عبده صالح البحش.

وبحسب المصادر فقد أقدم مدير مديرية الرضمة عبداللطيف الهمداني على الإفراج عن مواطن خطفه مسلحو القيادي الحوثي البحش وأودع سجن ادارة المديرية وأبدى الأخير ومعه أبو يحي السراجي مشرف الحوثي بالرضمة ، أبدوا استياءهما وغضبهما الشديد من عملية الإفراج دون اذن أو توجيه منهما وحصلت ملاسنات وتهديدات متبادلة ولغط كبير بين مشرف الحوثيين ومدير المديرية لتتدخل قيادات عليا من مليشيا الإنقلاب لإحتواء الأزمة.

وقالت المصادر بأن مشرف الحوثيين بمنطقة كحلان عبده صالح البحش أقدم على خطف مواطن يدعى نجيب عبده عبدالله البحش من أبناء قرية الصبار بسبب خلاف على مشروع مائي أهلي وأودعه سجن ادارة مديرية الرضمة وهو ما قوبل برفض مدير المديرية.

وأضافت المصادر بأن قيادات عليا من مليشيا الإنقلاب تمكنت من تهدئة الأزمة واحتواء الخلاف وبأن عدد من أطقم المليشيا وعلى متنها عشرات المسلحين قدمت من مديرية يريم المجاورة لمديرية الرضمة ، قدمت إلى منطقة القيادي الحوثي البحش لإتمام عملية الصلح بين شركاء الإنقلاب.

وشهدت مديرية الرضمة خلافات عدة بين شركاء الإنقلاب كان أبرزها خلافات بين قيادات عليا من مليشيا الإنقلاب بسبب مبالغ مالية تم توريدها لصالح قيادات حوثية ومنهوبات من منازل المواطنين وأودت تلك الخلافات لتغيير مشرف الحوثيين بالمديرية أبو جابر والذي ينتمي لمحافظة حجة ، فيما تم تعيين مشرف جديد قبل شهرين يدعى أبو شهاب ليتم تغييره الأسبوعيين الماضيين بمشرف جديد يدعى أبو يحي السراجي.





المصدر | الصحوة نت