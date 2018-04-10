مليشيا الحوثي تزعم إطلاق صاروخين باليستيين على الأراضي السعودية

زعمت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخين باليستيين على منطقتي جازان وعسير جنوب السعودية.

وذكرات وسائل إعلام تابعة للمليشيات أن ما تسمي بالقوة الصاروخية (يديرها خبراء إيرانيين) أطلقت مساء اليوم، صاروخين باليستيين.

وزعمت المليشيات أن الصاروخ الاول من طراز بدر1، اطلقته على معسكر التموين جنوب جازان، فيما قالت ان الصاروخ الثاني من طراز قاهر ام تو، استهدف مواقع في منطقة علب جنوب إمارة عسير السعودية.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قيادة التحالف على مزاعم المليشيات، فيما تحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتراض الدفاعات الجوية، صاروخا باليستيا وتدميره جنوب المملكة دون تسجيل اي اضرار.

وفي وقت سابق توعد القيادي الحوثي صالح الصماد، بتصعيد هجمات جماعته الصاروخية على السعودية.

ويأتي تصعيد الحوثيين بالتزامن مع انهيار قواتهم في اربعة محاور عسكرية في محافظة صعدة، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني والتحالف العربي، كما تأتي هذه الانباء بعد ساعات من تحرير الجيش لمدينة ميدي الساحلية بشكل كامل.