إب.. مليشيا الحوثي تزيل عشرات البسطات من وسط المدينة ووضع معيشي صعب لملاكها

أزال مكتب الأشغال العامة بمحافظة إب، وسط اليمن، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية ، فجر اليوم الثلاثاء عشرات الأكشاك والمحلات المتنقلة في عدد من شوارع المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فقد قامت آليات المكتب وبحماية من مليشيا الحوثي، بإزالة عشرات البسطات في شارع تعز وشارع خليج سرت المؤدي إلى شارعي العدين الأسفل والأعلى.

المصادر قالت إن المكتب والمسلحين لم يعطوا العاملين والباعة إشعار مسبق بالعملية أو مغادرتهم ولم يعطوا حتى المهلة المناسبة لإخراج معروضاتهم التي أتلفت بشكل نهائي بعد جرف تلك الأكشاك بالقوة، مؤكدة بأن خسائر الباعة تصل إلى الملايين.

ونقلت المصادر انطباعات أصحاب البسطات والذين عبروا عن سخطهم البالغ نتيجة اتخاذ السلطات المحلية ومكتب الأشغال مثل هذه الإجراءات المجحفة بحقهم في ظل وضع اقتصادي ومعيشي صعب مع عدم توفير البديل المناسب.

ولاقت الإجراءات تلك حالة من السخط الشعبي بين أوساط المواطنين الذين عبروا عن اعتراضهم لمثل هكذا إجراءات بحق ما تبقى من الطبقة المتوسطة في ظل انعدام فرص العمل وعدم توفير البديل المناسب.

وسبق لمليشيا الحوثي في وقت سابق من العام الماضي اتخاذ ذات الإجراءات بحق عدد من الأكشاك والبسطات واندلعت يومها اشتباكات مسلحة بين بعض الباعة ومليشيا الحوثي أدت إلى إصابة عدد من الباعة ، لكنها لم تدم سوى أيام قليلة.

