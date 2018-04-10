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الجيش يواصل التوغل في مدينة ميدي من الجهة الجنوبية ويفكك عشرات الألغام

الثلاثاء 10 أبريل 2018 07:11 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يواصل التوغل في مدينة ميدي من الجهة الجنوبية ويفكك عشرات الألغام

قالت مصادر عسكرية في / المنطقة العسكرية الخامسة / إن قوات الجيش تواصل التوغل في مدينة ميدي من الجهة الجنوبية الغربية.

ودارت معارك عنيفة في الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي حرر من خلالها الجيش مواقع وسيطر على عدد من المنازل التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي.

وحسب المصادر فإن الفرقة الهندسية باشرت بتأمين المواقع المحررة وفككت عشرات الألغام.

 وانطلقت يوم الأحد الماضي  عملية عسكرية ولا تزال مستمرة بقيادة قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء /يحيى صلاح / لتطهير ما تبقى من جيوب المليشيا المحاصرة في الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي منذ أشهر.

المعارك المستمرة منذ الأحد أسفرت عن سقوط العشرات من المليشيا الانقلابية فيما تم أسر أربعة آخرين.

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