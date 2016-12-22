لخلق السكينة المطلوبة.. الرئيس يوجه الزبيدي وشلال بتفعيل الأجهزة الأمنية والتنفيذية





في إطار لقاءات الرئيس لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الخميس محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الامن اللواء شلال شايع بضرورة تفعيل عمل الأجهزة التنفيذية والامنية المختلفة بالمحافظة.





وشدد الرئيس هادي على ضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بصوره تكاملية وتناسقيه لما من شأنه خدمة المواطن واستتباب الامن وخلق السكينة المطلوبة.

واكد رئيس الجمهورية خلال استقباله محافظ عدن اللواء الزبيدي، ومدير الامن اللواء شايع، أكد على أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومة في الأطر القيادية المتبعة التي تفضي في النهاية الى تحقيق النجاحات المطلوبة وافشال كافة المخططات والتربصات والاجندة الدخيلة للخلايا الارهابية ومن يغذيها ويقف خلفها بهدف زعزعة امن واستقرار عدن والمناطق المحررة.

وقال الرئيس هادي ان العمليات الارهابية في المناطق المحررة حرب عدوانية مكشوفة للانقلابيين واذرعهم وادواتهم التي تواصل اهدافها المقيتة مع تغيير الوسيلة.

وأشاد الرئيس بالجهود التي يبذلها المحافظ ومدير الأمن وكافة الاجهزة الأمنية لمواجهة التحديات في ظل ضروف استثنائية يمر بها الوطن.





ويأتي هذا اللقاء عقب حادثين ارهابيين استهدف تجمعات الجنود أمام معسكر الصولبان بعدن.

وتتهم الحكومة الانقلابيين بمحاولة زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة، وذلك من خلال الخلايا الارهابية والأيادي الخفية للمليشيات.

* الصحوة نت | متابعة خاصة