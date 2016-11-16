تعز: انتصارات متواصلة للجيش والمقاومة والمشترك يدعو المواطنيين الى الاستنفار

شنت طلائع الجيش الوطني المسنودة برجال المقاومة الشعبية هجوماً عنيفاً منذ الصباح على مواقع مليشيات الحوثي وقوات صالح شرق مدينة تعز، وتركز الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني على مواقع القصر الجمهوري ومعسر التشريفات والمستشفى العسكري، في الجبهه الشرقية.

وأكدت المصادر المحلية أن قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية طهّرت المستشفى العسكري ومدرسة النجاح من المليشيات الحوثية بعد أن حولتها إلى وكر لمليشياتها وأن جثث المليشيات تملأ المكان، وأشارت المصادر إلى أن كتائب الجيش الوطني تحاصر القصر الجمهوري الذي لا زال يتمركز بداخله مسلحو الحوثي.

كما حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عشرات المدنيين المختطفين منذ عام لدى مليشيات الحوثي والمخلوع والذين كانوا يتخذون أحد المباني في منطقة الجحملية في مدينة تعز سجناً للمعتقلين المدنيين.

وتهز الإنفجارات شرق مدينة تعز منذ الصباح الباكر بسبب ضراوة المعارك التي تدور بين قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى.

وتسعى قوات الجيش الوطني من خلال المعارك للسيطرة وتطهير الجبهه الشرقية من مليشيات الحوثي وصالح وفتح الطريق الواصل محافظة بتعز بالمحافظات المجاورة .

من جانبها حيت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد تحقيقهم الانتصارات العظيم في كل الجبهات، وأكدت أحزاب اللقاء المشترك سيرها في درب المقاومة حتى النصر واستعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب.

ودعت أحزاب اللقاء المشترك كل ابناء تعز الى الاستنفار والالتفاف حول مقاومتها، وأدانت كل محاولات النيل من تعز ومقاومتها بالتشويه والتحريض ونشر الشائعات المضرة بمسيرة وسيرة تعز المقاومة والثورة والمدنية ، وهي الشائعات البائسة التي تنشر عبر تقارير صحفية ومقالات وتصريحات ومقابلات في صحف عربية و وسائل اعلامية ووسائط اجتماعية، مبشرة في بلاغها الصحفي كافة ابناء تعز باقتراب النصر.

وأكدت أحزاب المشترك أنها ستبقى مشروعا وطنيا يعبر عن أحلام و طموحات اليمنيين بمستقبل كريم و ستبقى رافعة لمشروع الدولة و وحدة المجتمع عاملة مع كل الشرفاء على استعادة مؤسسات الدولة ودعم السلطة المحلية وتأسيس مجتمع مدني قادر على حماية المنجزات وتصحيح المسارات ، مهيبة بقواعد المشترك و إعلامييها وكل قوى و أبناء تعز والوطن اليمني الى الاحتشاد لخدمة المعركة و تحقيق الوحدة الوطنية وعدم الانجرار الى الاصوات النشاز التي تغرد خارج هواء تعز وملحمتها الوطنية .



