مصرع 20 حوثياً في جبهة الشريجة بلحج

شنت مليشيا الانقلاب الحوثية اليوم هجوماً على مواقع سيطر عليها الجيش الوطني في جبهة الشريجة من الناحيتين الغربية والشرقية بمحافظة لحج شمال عدن.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم الذي راح ضحيته قرابة ٢٠ حوثياً بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات طويلة.

واضاف المصدر أن مليشيا الانقلاب شنت قصفا عشوائيا على قرى شرق وغرب الشريجة شمالي محافظة لحج.

وتابع المصدر أن قصف المليشيا العشوائي على قرية لعوب قد ادى الى سقوط عشرة أطفال بين قتيل وجريح بينهما الطفلان / بكر سلام علي وحاكم نبيل سالم/.

يأتي هذا بعد اسابيع من تمكن قوات الجيش الوطني من تحقيق انتصارات كبيرة في جبهة الشريجة الراهدة واستعادة السيطرة عليها.

