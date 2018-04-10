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نائب الرئيس يؤكد العزم على استكمال تحرير كافة المحافظات ودحر مشروع ايران التخريبي

الثلاثاء 10 أبريل 2018 05:21 م الصحوة نت - متابعات
نائب الرئيس يؤكد العزم على استكمال تحرير كافة المحافظات ودحر مشروع ايران التخريبي

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، عزم الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدعم من دول التحالف على الاستمرار في دحر مشروع إيران التخريبي وحماية الساحل والممرات المائية من استهداف ميليشيا الحوثي.

أشاد خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح ، بالانتصارات الميدانية في ميدي وما يحققه أبطال الجيش الوطني من إنجازات على الأرض في سبيل التقدم باتجاه استكمال التحرير، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والجاهزية القتالية في كل الأوقات.

واطلع نائب رئيس الجمهورية، على المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية في ميدي.. مثمناً الدور الأخوي لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبه عبر قائد المنطقة عن تقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية بسير العمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات ..مؤكداً جاهزية أبطال الجيش ومعنويتهم القتالية واستمرار التقدم وبسط سلطة الدولة.

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