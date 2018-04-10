نائب الرئيس يشيد بتضحيات أبناء إب في صفوف الجيش ويحث على مضاعفة الجهود

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، بما يقدمه أبناء محافظة إب من جهود وتضحيات في صفوف الجيش بما يهدف لاستعادة اليمن ودحر مشروع إيران التخريبي.

وحث نائب الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين المحافظات والعمل قدر الإمكان للتخفيف من معاناة المواطنين التي خلفها الانقلاب وحشد الجهود لمساندة جهود أبطال الجيش.

واطلع خلال لقائه، اليوم، محافظ محافظة إب عبدالوهاب الوائلي على المستجدات والأوضاع في محافظة إب التي ترزح تحت احتلال ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة في استعادة الدولة ومؤسساتها في إطار معركة إنهاء الانقلاب بقيادة رئيس الجمهورية وبدعم ومساندة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم الشرفاء من أبناء الوطن.