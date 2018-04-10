موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

نائب الرئيس يشيد بتضحيات أبناء إب في صفوف الجيش ويحث على مضاعفة الجهود

الثلاثاء 10 أبريل 2018 04:41 م الصحوة نت - متابعات
نائب الرئيس يشيد بتضحيات أبناء إب في صفوف الجيش ويحث على مضاعفة الجهود

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، بما يقدمه أبناء محافظة إب من جهود وتضحيات في صفوف الجيش بما يهدف لاستعادة اليمن ودحر مشروع إيران التخريبي.

وحث نائب الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين المحافظات والعمل قدر الإمكان للتخفيف من معاناة المواطنين التي خلفها الانقلاب وحشد الجهود لمساندة جهود أبطال الجيش.

واطلع خلال لقائه، اليوم، محافظ محافظة إب عبدالوهاب الوائلي على المستجدات والأوضاع في محافظة إب التي ترزح تحت احتلال ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة في استعادة الدولة ومؤسساتها في إطار معركة إنهاء الانقلاب بقيادة رئيس الجمهورية وبدعم ومساندة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم الشرفاء من أبناء الوطن.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى