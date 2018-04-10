وزير التخطيط يترأس افتتاح الاجتماعات السنوية الـ ٤٧ للمؤسسات المالية العربية بالأردن

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي، اليوم،افتتاح الاجتماعات السنوية الـ ٤٧ للمؤسسات المالية العربية في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار الوزير السعدي الي أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية العربية في تعزيز الوضع الاقتصادي للدول العربية والآمال المعلقة على دور تلك المؤسسات في تحسين الاوضاع الاقتصادية في البلدان العربية.

الجدير ذكره ان الاجتماعات السنوية التي تشارك فيها بلادنا ،تضم المؤسسات المالية (الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية) والهيئة العربية للإنماء الزراعي ،والمصرف العربي للتنمية في افريقيا.

حضر الافتتاح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام.