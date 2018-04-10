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قرقاش: هدفنا الاستقرار والسلام لليمن عبر حل سياسي يقوده اليمنيون

الثلاثاء 10 أبريل 2018 11:28 ص الصحوة نت - متابعات
قرقاش: هدفنا الاستقرار والسلام لليمن عبر حل سياسي يقوده اليمنيون

عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عن تفاؤله بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر»: «متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، وهدفنا الاستقرار الإقليمي والسلام والازدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسي يقوده اليمنيون».

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة في هذا الصدد، وذلك في لقائهما بديوان الوزارة في أبوظبي.

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