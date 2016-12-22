قوات الجيش تباغت المليشيات في نهم وتحرر جبل المريحا ومواقع مجاورة (مُحدث)





قالت مصادر عسكرية اليوم الخميس، إن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً مباغتاً على المليشيات الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وحسب المركز الأعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل المريحا وخمس تباب أخرى وأجزاء من جبل السفينة.

وكان قد وصلت فجر اليوم طلائع من وحدات الجيش أطراف تبة السفينة فيما تحاصر بقايا المليشيات في جبل القتب، قبل تحرير مواقع في جبل السفينة.

ويأتي هذا التقدم المباغت، بتغطية جوية مكثفة من قبل مقاتلات التحالف العربي.

حيث شنت مقاتلات التحالف أكثر من سبع غارات على مواقع المليشيات في القتب ودمرت عددا من الآليات والأطقم العسكرية التي كانت في طريقها إلى منطقة "المديد" مركز مديرية نهم، ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

هذا ولا تزال المعارك على أشدها في جبل السفينة والمواقع المجاورة في مسيرة جبهة نهم.

وكان قد دفعت المليشيا الانقلابية بعشرات المقاتلين الى جبهة نهم، بعد الخسائر الكبيرة التي تلقتها مؤخراً في ذات الجبهة.

المصدر | الصحوة نت