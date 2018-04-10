عقب اقتراب الجيش من معقله.. ترتيبات حوثية لتهريب زعيم الجماعة للخارج

تداولت مصادر موثوقة، بصنعاء، أنباء عن ترتيبات غير معلنة؛ لإخراج زعيم جماعة الحوثي من محافظة صعدة؛ عقب اقتراب قوات الجيش الوطني من مسقط رأسه في منطقة «مران».

ونقلت صحيفة "الخليج" الإمارتية أن زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي» يتواجد فعلياً في منطقة مران، التي عاد إليها، بعد زيارة اضطرارية لصنعاء؛ للالتقاء بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

ورجحت المصادر أن يغادر عبد الملك الحوثي اليمن إلى إيران أو الضاحية الجنوبية ببيروت بمساعدة ضباط من المخابرات الإيرانية؛ للحيلولة دون مقتله أو استهدافه من قبل قوات التحالف.

وتدور معارك مستمرة في عدد من جبهات القتال في محافظة صعدة حيث تقترب قوات الجيش من معقل زعيم الحوثيين في مران بصعدة (شمال اليمن) والتي أصبحت تبعد حوالي 10 كليو متر، بحسب تصريحات لقيادات في الجيش.