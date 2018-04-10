نجاة شيخ قبلي من محاولة اغتيال بتريم حضرموت بعد ساعات من عمليتين متشابهتين

نجا شيخ قبلي من محاولة اغتيال بمدينة تريم بمحافظة حضرموت، مساء أمس الاثنين، بعد إطلاق مسلحين النار عليه.





وأفاد مصدر قبلي، لمراسل الصحوة نت، أن مسلحين يستقلان دراجة نارية، أطلقا الرصاص على الشيخ أنور منصور التميمي القائم بأعمال مقدم قبيلة آل تميم وطائلة بين ظنه، بمنطقة الجحيل الواقع شرق مدينة تريم قبل ان يتمكنا من القرار في جنح الظلام.





وأوضح أن المسلحين أطلقا الرصاص على الشيخ التميمي وهو على سيارته، مشيرة إلى أنه لم يصب بأي أذى.





ولم تعلن حتى اللحظة أي جهة مسؤوليتها عن العملية، إلا أنها تأتي بعد ساعات من عمليتي اغتيال مسلحين على دراجة نارية، الشيخ القبلي سلامة الكثيري وجندي في قوات الأمن الخاصة بمدينة سيئون بحضرموت.