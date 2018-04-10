تفاصيل الانفجارات التي سمع دويها فجر اليوم بمدينة كريتر بعدن





سمع دوي انفجار فجر اليوم بمحيط قصر المعاشيق المعقل الرئيسي للحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.





وقال مراسل "الصحوة نت"ان الانفجار نجم عن انفجار قنابل صوتية تم زرعها في وقت سابق بمحيط الحاجز العسكري الخارجي لقصر الرئاسة (معاشيق) المحاذي لملاهي "فن سيتي".





واضاف مراسلنا ان الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا من أي نوع.





وتابع مراسلنا ان قوات الحراسة الرئاسية باشرت بعد الانفجار الاول وبشكل خفيف اطلاق النيران للجو من أسلحتهم الشخصية تحسبا منهم حينها لأي هجوم وشيك.





وتكرر صوت الانفجار الساعة السادسة صباحا عقب ساعات من وقوع الانفجار الاول.