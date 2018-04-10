ائتلاف إغاثة تعز: 48 أسرة فقدت عائلها خلال مارس الماضي جراء القصف على المدينة

قال ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز إن 48 أسرة فقدت عائلها بعد أن قتلوا بسبب الحرب، فيما تعرض نحو 82 شخص آخر كانوا يعولون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال مارس الماضي.

وأضاف ائتلاف تعز في تقرير له أن من إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال مارس الماضي، تم تسجيل مقتل 9 أطفال، و 3 نساء، بالإضافة إلى إصابة 3 طفل، و 4 نساء، و 34 شابا، بعض تلك الإصابات خطرة، جراء مقذوفات المدافع والصواريخ التي تستهدف الأحياء السكنية وأماكن تجمع المدنيين من حين لآخر.

وذكر التقرير أن الحرب الدائرة في تعز خلال شهر مارس خلَّفت ورائها 120 يتيماً، يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأشار إلى أن 7 منازل ومنشئات وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر الجزئي والكلي، فيما نزحت 47 أسرة من منازلها في مديريات صبر الموادم وصالة جراء الحرب المستمرة التي تشهدها المحافظة.

ونوه التقرير إلى التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها منظمات دولية مهتمة بقطاع الصحة، إلى ظهور بوادر جديدة تنبئ بعودة انتشار وباء الكوليرا في مناطق جديدة من محافظة تعز.

ودعا ائتلاف تعز كافة المنظمات الإنسانية والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة تعز، وعدم التخلي عنهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها جراء الحرب الظالمة المفروضة عليهم منذ نحو 3 أعوام، ومما زاد من تلك المعاناة ارتفاع الأسعار ونقص تدفق المواد الغذائية والطبية و الايوائية.