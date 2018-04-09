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غارات على معسكر للمليشيا وسط صعدة وأخرى على تجمعات وتعزيزات في مران

الأثنين 09 أبريل 2018 11:43 م الصحوة نت - خاص
غارات على معسكر للمليشيا وسط صعدة وأخرى على تجمعات وتعزيزات في مران

شنت / مقاتلات التحالف العربي / سلسلة غارات جوية على معقل مليشيا الحوثي في محافظة صعدة.

واستهدفت مقاتلات التحالف بغارتين جويتين معسكر الجمهوري استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي الإرهابية في المعسكر وسط المدينة وغارة أخرى استهدفت تعزيزات لمليشيات الحوثي في منطقة مران، والتي أدت إلى مقتل العديد منهم وتدمير آليات عسكرية لهم.

  وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مقاتلات التحالف أفزعت مؤخراً المليشيا في صعدة جراء الاستهداف المكثف والمركز على المعسكرات والتجمعات المسلحة.

 يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة في محافظة صعدة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي.

وتواصل قوات الجيش الوطني استعدادها لشن عملية عسكرية واسعة من خمسة محاور للتوغل باتجاه معقل الحوثيين في جبال مران.

 

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