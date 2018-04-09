الخارجية الإماراتية تجدد التزامها بدعم اليمن لصون سيادته ووحدته

أكدت الخارجية الإماراتية اليوم الاثنين التزامها بدعم الشرعية في اليمن لصون سيادته ووحدته.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للشرعية في اليمن بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وصون سيادته ووحدته.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السيد مارتن غريفيت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأكد سمو الشيخ عبدالله دعم دولة الإمارات لجهوده بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

كما أكد أيضاً دعم دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء في اليمن.