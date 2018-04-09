رئيس الحكومة: هزيمة الحوثيين في صعدة بداية لاجتثاث الفكر السلالي المتطرف

قال رئيس الوزراء اليمني / أحمد عبيد بن دغر / "إن هزيمة مليشيات الحوثي في صعدة، هو بداية هزيمتهم في صنعاء وتعز والحديدة والبيضاء، ولن تصمد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران أمام القوة العسكرية الضاربة والاستحداثات الميدانية، الذي يمضي فيها الأبطال بثبات لإخماد الفتنة في عقر دارها".

وأشاد بن دغر بالتكتيك العسكري الجديد الذي وضعه قادة الألوية العسكرية، بالتنسيق مع قادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لهزيمة المليشيات الحوثية الإيرانية واجتثاث جذورها المتطرفةً سلالياً وفكرياً.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم محافظ صعدة / هادي طرشان /، الذي استمع منه على مستوى التقدم العسكري الكبير الذي احرزه أبطال القوات المسلحة في جبهة صعدة أمام مليشيات الحوثي الإنقلابية.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الوطني استعدادها من خمسة محاور للزحف باتجاه معقل الحوثيين في جبال مران.