نائب الرئيس يشيد بالصمود الأسطوري لأبطال الجيش في تعز

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / اليوم الاثنين بالثبات الأسطوري لأبطال الجيش وأبناء محافظة تعز بمساندة ودعم الأشقاء في التحالف وما تبذله السلطة المحلية بقيادة المحافظ من جهود لاستئناف مهام مؤسسات الدولة المختلف وتثبيت الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه بمحافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود للاطلاع على المستجدات بالمحافظة وجهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وأكد أن الوضع الحرج الذي تعيشه اليمن وفي مقدمتها الأوضاع بمحافظة تعز بفعل انقلاب الحوثي المدعوم من إيران يستدعي تكاتف الجهود ورص الصفوف خلف قيادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والعمل بجد لتخفيف معاناة الناس والتخلص من عبء الانقلاب وجرائمه بحق المواطنين وتهديداته للأمن والسلم والدولي.

وأطلع المحافظ نائب الرئيس على التطورات الميدانية ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة وجهود استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة.

وكانت قد سيطرت / قوات الجيش الوطني / اليوم الاثنين على مواقع جديده شمال مدينة تعز، ونفذت هجوماً مضاداً بعد هجوم حوثي.