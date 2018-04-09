مليشيا الحوثي ترسل العشرات من المحويت إلى صنعاء لحضور دورات طائفية مغلقة

تواصل / مليشيا الحوثي الانقلابية / تنظيم الدورات الطائفية في محافظة المحويت وخاصة قيادات وكوادر حزب المؤتمر في محاولة لتغيير ثقافة المجتمع الرافض لأفكارها الإرهابية.

وقالت مصادر خاصة لـ"الصحوة نت" إن المليشيا اليوم الاثنين أخذت بالقوة رؤساء الشعب في مكتب التربية بالمحافظة والمختصين بالمديريات لحضور دورة ثقافية في العاصمة صنعاء ولم تحدد كم ستستمر تلك الدورة ، كما سبقتها قبل أيام دورة أيضاً لمدراء المكاتب في المجالس المحلية بالمحافظة استمرت أسبوعين.

وأضافت المصادر أن المليشيا الحوثية أجبرت رؤساء الشعب والمدراء والمختصين على حضور دورات مغلقة ، ومن يرفض الحضور يتم تهديده بفصله من عمله ، أو إيداعه السجن بتهمة الخيانة.

وأوضحت المصادر أن هذه التهديدات أثارت تخوفات العاملين وقد لجأ البعض إلى الفرار من منطقته ، أو البقاء في منزله ، وترك عمله من أجل يتعذر عن حضور مثل هذه الدورات الطائفية.

وبحسب مراقبون فان نشاط الاستقطاب الطائفي الحوثي الحثيث عبر الدورات الطائفية المكثفة يهدف لكسب موالين جدد للجماعة وتجنيد مقاتلين جدد لمواجهة الأزمة الشديدة في المقاتلين التي تواجه الجماعة مع خسائرها في جبهات القتال المختلفة .