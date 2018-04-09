قتلى وجرحى وأسرى حوثيون في تعز والجيش يسيطر على مواقع جديدة شمال المدينة

سيطرت / قوات الجيش الوطني / اليوم الاثنين على مواقع جديده شمال مدينة تعز.

وقال نائب المتحدث باسم قيادة محور تعز العقيد عبد الباسط البحر لـ "الصحوة نت"، قال إن قوات الجيش سيطرت على تبتي الكمبتين الأريل في جبهة الزنوج شمال المدينة بعد معارك عنيفة دارات منذ صباح اليوم.

وأضاف "أن المعارك أسفرت عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، فيما تم أسر ثلاثة آخرين, وتدمير آليات عسكرية.

وأوضح أن مليشيات الحوث المتمركزة في جبل اومان في منطقة الحوبان والجند تشن قصفا عنيفا على الأحياء السكنية شرق المدينة.

في السياق.. قالت مصادر طبية إن قصف مليشيات الحوثي تسبب بإصابة عدد من الموطنين في وادي القاضي والبعراره.

وأضافت المصادر "للصحوه نت" أن خمسة موطنين اصيبوا جراء القصف معظمهم من الأطفال.

وكثفت مليشيات الحوثي الانقلابية من قصف الأحياء السكنية في جبل جرة ومحيطه، حيث تم إطلاق اكثر من 20 قذيفة هوزر استهدفت جبل جرة ومحيطه منذ الصباح وحتى اللحظة.

وادت المعارك الدائرة إلى توقف المدارس في وادي القاضي ومنطقة البعرارة.