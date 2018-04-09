أزمة وقود في عدن والسوق السوداء تملئ شوارع المدينة

شهدت العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد أزمة وقود خانقة منذ صباح اليوم الاثنين حيث أغلقت محطات المدينة الخاصة أبوابها بسبب عدم توفر الوقود في حين شهدت أسواق السوداء انتشارا في شوارع المدينة.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن محطات الوقود الخاصة والحكومية في العاصمة المؤقتة عدن أغلقت صباح اليوم أبوابها مؤكدة عدم توفر مادتي البترول والديزل.

وأضاف مراسلنا أن شوارع المدينة شهدت انتشارا مفاجئا للأسواق السوداء لبيع المشتقات بأسعار مرتفعة منذ ظهر اليوم وصل سعر الدبة فيها 20 لتر إلى 8000 الأف ريال يمني .

وليست هذه المرة الأولى التي تعاني فيها مدينة عدن من أزمة الوقود حيث شهدت عمليات مماثله مستمرة في حين نتج عن أزمة الوقود إغلاق أبواب محطات البنزين أمام المركبات ما تسبب في إثارة الهلع وظهور سوق سوداء لبيع البنزين بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية.

ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير الخام والإيرادات الجمركية، واستمرار استنزاف المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي.