موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

أزمة وقود في عدن والسوق السوداء تملئ شوارع المدينة

الأثنين 09 أبريل 2018 06:42 م الصحوة نت - خاص
أزمة وقود في عدن والسوق السوداء تملئ شوارع المدينة

شهدت العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد أزمة وقود خانقة منذ صباح اليوم الاثنين حيث أغلقت محطات المدينة الخاصة أبوابها بسبب عدم توفر الوقود في حين شهدت أسواق السوداء انتشارا في شوارع المدينة.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن محطات الوقود الخاصة والحكومية في العاصمة المؤقتة عدن أغلقت صباح اليوم أبوابها مؤكدة عدم توفر مادتي البترول والديزل.

وأضاف مراسلنا أن شوارع المدينة شهدت انتشارا مفاجئا للأسواق السوداء لبيع المشتقات بأسعار مرتفعة منذ ظهر اليوم وصل سعر الدبة فيها 20 لتر إلى 8000 الأف ريال يمني .

وليست هذه المرة الأولى التي تعاني فيها مدينة عدن من أزمة الوقود حيث شهدت عمليات مماثله مستمرة في حين نتج عن أزمة الوقود إغلاق أبواب محطات البنزين أمام المركبات ما تسبب في إثارة الهلع وظهور سوق سوداء لبيع البنزين بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية.

ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير الخام والإيرادات الجمركية، واستمرار استنزاف المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى