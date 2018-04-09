رئيس الوزراء يشيد بجهود محافظ الجوف ويؤكد ان المحافظة مقبلة على مستقبل واعد

أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، بالتغيرات المدنية والنهضة العمرانية ومستوى الوعي المجتمعي والانضباط الأمني الذي تشهد محافظة الجوف.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، " ان كل المؤشرات تبين أن الجوف مقبلةً على مستقبل واعد بالخير وأن الثروة في الجوف مبشرة بخير كبير".. مشيداً في الصدد بجهود المحافظ في تثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأكد ان الحكومة ستبذل قصار جهدها لفتح فرع للبنك المركزي في الجوف، وسترفد إذاعة الجوف بميزانية تشغيلية وتغطية أجور و مرتبات الموظفين في الإذاعة أسوة بإذاعة سيئون والمكلا، معبرا عن ارتياحه لدفع المواطنين بالجوف لأولادهم إلى لمدارس والجامعات، معتبراً ذلك خطوة في طريق تثقيف المجتمع نحو بناء جيل جديد.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عمل التخطيط الصحيح للطرق والمباني الاستثمارية، مبدياً اعجابه بالبدء في بناء اول مشروع استثماري فندقي، وافتتاح مول ومحلات ذهب وأسواق عامةً لمصلحة لخدمة المواطنين.

وأستمع رئيس الوزراء، إلى خطة المحافظة في تنفيذ المشاريع الخدمية، ومنها افتتاح كلية التربية في الجوف والذي بلغ عدد منتسبيها اكثر من 470 طالبا تمثل الطالبات النسبة الأكبر من الملتحقين في الصفوف الجامعية.

وقدم المحافظ شرحاً وافياً عن مستوى سير المعارك ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية، وتقدم أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات بالمحافظة، مشيراً إلى أن بشائر النصر في تحرير الأطراف المتبقية أضحت قريبة جدا وتفصلها بضع كيلومترات.

وثمن محافظ الجوف دعم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للنهوض بقدرات المحافظة وخيراتها الطبيعة، منوهاً أن أبناء الجوف يقفون إلى جانب الشرعية في حربها على مليشيات الحوثي.