قائد المنطقة الخامسةيزور المناطق المحررة بميدي والجيش يواصل تطهير الاحياء المتبقية

قام قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، صباح اليوم الإثنين بزيارة تفقدية للأحياء المحررة بمدينة ميدي بمحافظة حجة .

وأشاد صلاح، خلال الزيارة بالانتصارات المحققة وبمعنويات المقاتلين الذين استبسلوا في تطهير هذه الأحياء بالمدينة مهنيا إياهم بالانتصارات العظيمة التي حققوها.

وحث اللواء صلاح ابطال الجيش الوطني على بذل مزيدا من الصبر والصمود والإستعداد لتطهير كامل المدينة من المليشيات الحوثية .

وتأتي الزيارة بالتزامن مع مواصلة أبطال الجيش الوطني لليوم الثاني على التوالي تطهير ما تبقى من احياء المدينة الجنوبية التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا الحوثية المحاصرة منذ أشهر .

وكانت قوات الجيش الوطني، قد نفذت مسنوداً بقوات التحالف العربي ، فجر الأحد ،عملية نوعية على مواقع المليشيات الحوثية داخل أحياء مدينة ميدي ، أسفرت عن أسرى وقتلى وجرحى من الإنقلابيين.

وقال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة، إن قوات الجيش الوطني طهرت خلال العملية عدداً من الأحياء التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيات جنوب غرب المدينة، مؤكداً وقوع أربعة أسرى بقبضة الجيش الوطني أحدهم جريحاً تم إسعافه بالمشفى الميداني ومن ثم نقله لأحد مشافي المملكة لتلقي العلاج ، فيما قتل ثلاثة عشر عنصراً وجرح آخرين من المتمردين.