معارك عنيفة شمال تعز والجيش يأسر عناصر حوثية والمليشيات تقصف الاحياء السكنية

قال نائب الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن قوات الجيش الوطني تخوض في الاثناء مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الزنوج شمال المدينة.

وأضاف البحر في تصريح خاص لـ" الصحوة نت" إن قوات الجيش تواصل معاركها ضد المليشيات في جبهة الزنوج والدفاع الجوي شمال المدينة، عقب هجوم شنته المليشيات منتصف الليلة الماضية.

وأوضح ان الجيش صد الهجوم التي شنته المليشيات، وحقق تقدما ميدانيا وكبد المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والارواح، ودمر آليات عسكرية، مشيرا الى سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

مصادر عسكرية ميدانية أخرى قالت لـ" الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية خلال المعارك التي لا تزال متواصلة في وادي الزنوج ومحيط جبل الوعش، شمالي المدينة.

ولا تزال المعارك على أشدها حتى لحظة كتابة الخبر، في وقت تهز فيه الانفجار شمال المدينة.

وبالتزامن مع تكبدها خسائر كبيرة، كثفت مليشيات الحوثي الانقلابية من قصف الاحياء السكنية في جبل جرة ومحيطه ، حيث تم إطلاق اكثر من 20 قذيفة هوزر استهدفت جبل جرة ومحيطه منذ الصباح وحتى اللحظة .

وادت المعارك الدائرة الى توقف المدارس في وادي القاضي ومنطقة البعرارة.