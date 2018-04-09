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اغتيال شيخ قبلي وجندي بعمليتين منفصلتين برصاص مجهولين في حضرموت

الأثنين 09 أبريل 2018 11:17 ص الصحوة نت - خاص
اغتيال شيخ قبلي وجندي بعمليتين منفصلتين برصاص مجهولين في حضرموت

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، شيخا قبليا وجنديا يعمل في قوات الامن الخاصة، بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وقال مسؤول محلي لمراسل الصحوة نت "إن مسلحين اغتالوا الشيخ القبلي سلامة عائض الكثيري، عقب إطلاق النار عليه بجانب سوق الصرافة بمدينة سيئون".

وأوضح المصدر، أن عملية اغتيال أخرى، راح ضحيتها جندي من قوات الأمن الخاصة بعد ما أطلق مسلحين النار عليه قرب مقر قوات الأمن الخاصة بمنطقة القرن بمدينة سيئون.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العمليتين، فيما لم تصدر السلطات المحلية أي تعليق حولها.

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