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بغارات جوية.. مقتل عدد من قادة الميليشيا خلال اجتماع ترأسه عبدالملك الحوثي بصعدة

الأثنين 09 أبريل 2018 09:49 ص الصحوة نت - متابعات
بغارات جوية.. مقتل عدد من قادة الميليشيا خلال اجتماع ترأسه عبدالملك الحوثي بصعدة

قتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس الأحد في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي استهدف اجتماعاً لهم في منطقة بني فاضل بمديرية حيدان شرق محافظة صعدة.

وأفادت مصادر محلية وفقا لـ" عكاظ" أن الاجتماع ترأسه عبدالملك الحوثي عبر شاشة تلفاز، فيما أكدت قناة الإخبارية السعودية عبر مراسلها في مأرب، أن زعيم الميليشيات الإرهابية تعرض وكره في كهوف مران لقصف التحالف، وأنه تمكن من الفرار أثناء القصف، في حين قتل اثنان من مرافقيه.

وكان الحوثي يبحث تعزيز جبهات الحوثيين المنهارة في صعدة.

وأضافت المصادر أن قصف التحالف طال أيضاً مخزنا للسلاح في جبل طلان بمديرية حيدان.

على الصعيد نفسه، نفذت قوات مشتركة من الجيش الوطني والتحالف العربي هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية شدا شرق محافظة صعدة أمس.

وأوضح مصدر عسكري أن قصفا مدفعيا وصاروخيا دمر عددا من مخازن الميليشيات في شدا.

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