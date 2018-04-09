قوات خفر السواحل تبدأ مهام تأمين موانئ وجزر اليمن المحررة بمساندة قوات سعودية

قال موقع زارة الداخلية اليمنية إن رئيس مصلحة خفر السواحل /اللواء الركن خالد علي القملي/، وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة، بتنسيق ودعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وحسب الموقع فأن المصلحة ستتولى -بمساندة قوة من المملكة- تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها كافة سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الساحلية.

وثمن اللواء القملي دعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وحرصها على إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية اليمنية لأداء واجباتها المنوطة بها.

القملي أكد استعداد وجهوزية قوات مصلحة خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه.