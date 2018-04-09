موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

قوات خفر السواحل تبدأ مهام تأمين موانئ وجزر اليمن المحررة بمساندة قوات سعودية

الأثنين 09 أبريل 2018 01:54 ص الصحوة نت - عدن
قوات خفر السواحل تبدأ مهام تأمين موانئ وجزر اليمن المحررة بمساندة قوات سعودية صورة إرشيفية

قال موقع زارة الداخلية اليمنية إن رئيس مصلحة خفر السواحل /اللواء الركن خالد علي القملي/، وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة، بتنسيق ودعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وحسب الموقع فأن المصلحة ستتولى -بمساندة قوة من المملكة- تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها كافة سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الساحلية.

وثمن اللواء القملي دعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وحرصها على إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية اليمنية لأداء واجباتها المنوطة بها.

القملي أكد استعداد وجهوزية قوات مصلحة خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى