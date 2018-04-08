الجيش يفشل هجوماً حوثياً غرب تعز

تجددت المعارك مساء الأحد - فجر الاثنين - بين / مليشيا الحوثي الانقلابية / وقوات الجيش الوطني غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش الوطني / أفشلت هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب المدينة.

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت، إثر شن المليشيات هجوما على معسكر الدفاع الجوي غرب المدينة.

وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي هجماتها على مواقع الجيش تزامناً مع قصفها للأحياء السكنية في المدينة.

وكانت قد كشفت إحصائية رسمية تابعة لقوات الجيش الوطني في تعز أن أكثر من 500 حوثي قتلوا وأصيب خلال مارس الماضي.