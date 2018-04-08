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مصرع 14 حوثياً والجيش يستكمل تحرير سلسلة جبال "الزلزال" شمال نهم

الأحد 08 أبريل 2018 10:43 م الصحوة نت - صنعاء
مصرع 14 حوثياً والجيش يستكمل تحرير سلسلة جبال "الزلزال" شمال نهم

أسفرت معارك عنيفة شرق العاصمة صنعاء عن مقتل ١٤ عنصرًا من المليشيات الانقلابية وجرح آخرين، فيما استعادة قوات الجيش عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، في جبهة نهم.

واستكملت قوات الجيش، اليوم الأحد، تحرير سلسلة جبال الزلزال أقصى شمال مديرية نهم.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير سلسلة جبال الزلزال في جبهة "ميمنة الميمنة" أقصى شمال نهم، في عملية عسكرية خاطفة نفذها أبطال الجيش صباح الأحد.

وحسب المصادر، فتكمن أهمية تحرير سلسلة جبال "الزلزال" بالكامل، في انها تسيطر ناريًا على مواقع العدو لأكثر من ٢ كيلو متر، إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف، والذي يعد الشريان الأهم لإمداد المليشيات المتواجدة غربي منطقة ضبوعة، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

هذا وشنت مدفعية الجيش الوطني قصفا استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بذات المنطقة.

 وأسفر القصف عن تدمير آليات قتالية للمليشيات ومنها: تدمير عربة وطقم قتالي غرب منطقة ضبوعة، التي شهدت مواجهات عنيفة.

 

 

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