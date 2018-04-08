فيما يتجاهلون صرف المرتبات.. الحوثيون يعترفون بحصد الملايين من إيرادات حجة

كشفت / ميليشيات الحوثي / في محافظة حجة عن تمكنها من حصد أكثر من ١٢٩ مليون ريال من إيرادات الواجبات الزكوية خلال الربع الأول من العام الجاري ، والتي تكدسها لتمول حروبها العبثية بينما تمتنع عن دفع مرتبات الموظفين الذين يقاسون الوان الفقر والحاجة .

وقال مدير مكتب الواجبات بالمحافظة محمد عبده حجر لوكالة سبأ الحوثية -رصده موقع الصحوة نت- إن الإيرادات المحصلة خلال الربع الأول ارتفعت لما كانت عليه قبل ٢٠١٥م نتيجة تكثيفهم النزول الميداني والتنسيق المستمر مع وجهاء ومسئولي المديريات لتحصيل وتنمية الإيرادات الزكوية .

وكثفت الميليشيات في الآونة الاخيرة اهتماماتها بالمكاتب الإرادية بالمحافظة في ظل العجز المالي الذي تواجهه لتمول جبهات حروبها العبثية ، في الوقت الذي تتجاهل فيه المكاتب الخدمية التي من شأنها ملامسة هموم واحتياجات المواطنين.

وكانت الميليشيات كشفت قبل شهر عن جبايتها أكثر من مائة مليون ريال من مكتبي الاتصالات والضرائب خلال الشهرين الاولى من العام الجاري.