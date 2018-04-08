الميسري يؤكد حرص الحكومة على توفير متطلبات الجيش

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية / أحمد الميسري/، حرص الحكومة على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات وفقاً للإمكانيات المتاحة لقيام الوحدات العسكرية بواجباتها ومهامها الموكلة إليها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال بحثه مع نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني و مدير القاعدة الإدارية العميد الركن علي الكود، عدداً من القضايا ذات الصلة بالتموين والإمداد.

وجدد الميسري اهتمام الحكومة ووزارة الداخلية بتقديم الدعم اللازم لمستشفى باصهيب العسكري في عدن لتقديم خدماته الطبية للأفراد العسكريين والأمنيين المترددين على المستشفى لتلقي العلاج وإيلائهم الرعاية الصحية اللازمة.





وفي صعيد متصل.. أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري بالتضحيات والبطولات التي سطرها أفراد وجنود المنطقة العسكرية الرابعة في ساحات النزال وتكبيد الميليشيا الحوثية الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ،خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ،أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،تولي أبطال الجيش الوطني والمقاومة جل اهتمامها وتضع ذلك الاهتمام والرعاية في أولويات خططها وبرامجها في الوقت الحاضر وللمرحلة القادمة.