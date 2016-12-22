ناطق الحكومة: رئيس الوزراء وجه بصرف مرتبات صحفيي وكالة ”سبأ" الذين فصلتهم المليشيات





قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وجه وزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف مرتبات الصحفيين.

يأتي هذا بعد مناشدات وجهها صحفيو سبأ الى الحكومة بعد مضي قرابة عام على فصلهم من قبل المليشيات الانقلابية التي تسيطر على مبنى الوكالة بصنعاء.

ووجه بن دغر بصرف مرتبات الصحفيين العاملين في وكالة سبأ وعددهم 39 صحفياً وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي... حسب ما أفادته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

اشار بادي الى ان رئيس الوزراء اعتبر كل الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحقهم من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بفصلهم من الوظيفة العامة لاغية وغير قانونية وباطلة.

وعبر بادي عن استهجانه واستنكاره لأساليب العصابات الهمجية التي تنتهجها المليشيا الانقلابية في الانتقام من كل معارضيها والرافضين لمشروعها الطائفي، مشيداً بالدور الوطني للصحفيين والاعلاميين في مواجهة المليشيا الانقلابية وفضح انتهاكاتها.

وقال بادي ان كل التضحيات تهون امام الهدف الاسمى والغاية السامية في الحفاظ على الوطن والجمهورية.

وكان قد وجه 39 صحفياً مذكرة الى رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر، طالبوه بسرعة صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر من قبل المليشيا الانقلابية بصنعاء.

وتواصل المليشيات الانقلابية انتهاكاتها ضد الصحفيين بمختلف الوسائل، بما في ذلك مصادر المرتبات وفصلهم من الوظائف العامة، ناهيك عن اختطافها لعشرات الصحفيين في مختلف المحافظات القابعة تحت سيطرتها.

*الصحوة نت | متابعة خاصة