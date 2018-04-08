شرطة تعز تشدد على منتسبيها رفع الحس الأمني للتعامل مع أية اختلالات

شددت شرطة تعز على كافة منتسبيها رفع الجاهزية والحس الأمني للتعامل مع اختلالات طارئة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها مدير عام الشرطة العميد/منصور الأكحلي / لعدد من أقسام الشرطة شملت اقسام شرط (باب موسى / الجديري / الباب الكبير).

والتقى مدراء الاقسام وطاقم العمل واطلع على سير العمل واستمع منهم الى شرح موجز عن وضع الأقسام وظروف العمل وأبرز المشاكل والمعوقات، وكذا الجهود المبذولة لتنفيذ المهام الأمنية في نطاق الاختصاص.

وأشاد العميد الاكحلي بالجهود التي تبذلها أقسام الشرطة في الظروف الاستثنائية التي تعيشها المدينة.

وحث الأكحلي على مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية والحس الأمني للتعامل مع مختلف الاختلالات الامنية واستشعار المسئولية في أداء الواجب والالتزام بالضوابط والقوانين وحسن التعامل مع المواطنين وتمثيل الدولة بالمظهر اللائق.

يأتي هذا بعد يوم واحد من انتشار أمني جديد لقوات الأمن في تعز ضمن خطة لتأمين المدينة.