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إحصائية رسمية: مقتل و إصابة أكثر من 500 حوثي في مارس الماضي بتعز

الأحد 08 أبريل 2018 07:51 م الصحوة نت - تعز
إحصائية رسمية: مقتل و إصابة أكثر من 500 حوثي في مارس الماضي بتعز

كشفت إحصائية رسمية تابعة لقوات الجيش الوطني في تعز أن أكثر من 500 حوثي قتلوا وأصيب خلال مارس الماضي.

وقتل ما لا يقل عن 249 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية بمواجهات مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف العربي خلال مارس الفائت في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وفي احصائية رسمية للمركز الإعلامي لقيادة محور تعز فإن المعارك قد أسفرت عن مقتل 249 حوثياً بينهم ثلاثة قيادات ميدانية، و إصابة أكثر من 337 آخرين في مختلف جبهات المحافظة.

وذكرت الإحصائية أن من بين القتلى القياديين الميدانيين علي طربوش وجهاد مغلس و قائد آخر مكنى بأبو طه.

و تركزت المواجهات والمعارك العنيفة في جبهتي مقبنة والأشروح غربي المحافظة؛ بالإضافة إلى قلعة لوزم ومنطقة الكريفات وأطراف وادي الزنوج و الوعش شرق و شمال المدينة.

هذا ولا تزال المواجهات مستمرة بشكل يومي في مختلف جبهات محافظة تعز بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي التي تواصل قصف وحصار المدينة.

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