وفاة مواطن جراء التعذيب في سجون قوات النخبة الشبوانية (تقرير طبي)

كشف تقرير صادر طبي عن وفاة مواطن متأثراً بالتعذيب في سجون ما يسمى "قوات النخبة الشبوانية".

وقال التقرير "إن المواطن / محسن علي باقطمي / توفي متأثرا بتعذيب شديد واعتداء تعرض له قبل موته.

وتوفي باقطمي بإحدى مشافي المكلا قبل أكثر من أسبوع عقب تعرضه للتعذيب بأحد سجون قوات النخبة.

وفي وقت سابق اتهمت الحكومة الشرعية في رسالة إلى مجلس الأمن أن قوات النخبة الشبوانية وقوات النخبة الحضرمية والحزام الأمني، قوات أسست على أسس مناطقة ولا تزال خارج سلطة الشرعية.

واتهمت تقارير حقوقية محلية ودولية هذه القوات بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب الوحشي وصل حتى الوفاة.



