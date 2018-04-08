رئيس الوزراء: الحوثيون العدو الأول لليمن ونهايتهم باتت قريبة

قال رئيس الوزراء / أحمد عبيد بن دغر / إن العدو الأول لليمن هي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وأن الشرعية وبدعم من التحالف العربي هدفهما ايضاً هزيمة هذا العدو الذي دمر المنشأت ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف "أن نهاية تلك المليشيا باتت قريبة، وأن الشرعية حريصة في الحرب الحفاظ على الممتلكات والأرواح التي استخدمتها المليشيا دروعاً في حربها على الدولة".

وأكد بن دغر أن الدولة الاتحادية هي المستقبل الواعد بالخير والعطاء لكل أبنا اليمن، وهي الضامن الأول للحقوق، وأن فكرتها التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، عدداً من مشائخ وأعيان محافظة المهرة وفِي مقدمتهم الشيخ حريز بن عرمان بن هبطاء المهري.