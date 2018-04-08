أمن عدن يواصل منع إدخال دواء للشيخ "نضال باحويرث" المختطف منذ الأربعاء قبل الماضي

قالت مصادر مقربة من أسرة الشيخ نضال باحويرث لـ"الصحوة نت" إن إدارة أمن عدن رفضت الاعتراف بوجود الشيخ نضال لديها، في حين منعت أسرته من مقابلته وامتنعت من استلام أدوية الضغط والسكري الخاصة بالشيخ المختطف منذ الأربعاء الماضي.

وحملت المصادر إدارة الأمن المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الشيخ نضال.

وأكدت المصادر أنها علمت في وقت سابق أن الشيخ نضال محتجز في إدارة مكافحة الإرهاب التابع لإدارة أمن عدن في منطقة جولدمور بمديرية التواهي.

ويعد الشيخ "باحويرث"، إلى جانب كونه سياسي وعضو مجلس محلي، فهو أيضا داعية وشيخ علم وعضوا في "رابطة علماء ودعاة عدن" وواحداً من أبرز الشخصيات الاجتماعية في عدن.

وكان مسلحون يتبعون أمن عدن يرتدون لباسا أسودا وأقنعة سوداء قدموا الأربعاء قبل الماضي على متن سيارة سنتافي وباص هايس وانتشروا في الشارع أمام مسجد الذهيبي شاهرين السلاح في وجه الناس ومنعوهم من الاقتراب واقتادوا الداعية باحويرث إلى سيارة مدنية غير مرقمة أثناء دخوله مسجده ليؤم الناس في صلاة العصر.