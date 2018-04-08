البيضاء.. الجيش يسيطر على قرى جديدة في قانية ومقتل 3 وتدمير طقم بكمين بقيفة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الاحد، من السيطرة على قرى آل هقاش، والجربان آل عمر القريبتين من جبل مسعودة في منطقة قانية التابعة لمحافظة البيضاء.

وأكدت مصادر ميدانية أن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تجمعات المليشيا في منطقتي مسعودة، واليسبل، ودمرت عدد من آلياتها في منطقة غول سام، في جبهة قانية.

في السياق، لقي ثلاثة من عناصر المليشيا الانقلابية، مصرعهم في كمين مسلح نفذته المقاومة الشعبية في جبهة قيفة في محافظة البيضاء. .

وقال موقع 26 سبتمبر الناطق باسم الجيش، إن المقاومة الشعبية في جبهة قيفة، نصبت كميناً لطقم عسكري تابع للمليشيا الانقلابية في منطقة سبلة الجرم في مديرية القريشية، وسط البيضاء، وتم إعطاب الطقم ومقتل ثلاثة من عناصر المليشيا كانوا على متنه.