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حجة: مقتل وإصابة 20 مسلحا حوثيا وأسر 4 آخرين في عملية نوعية للجيش بميدي

الأحد 08 أبريل 2018 04:57 م الصحوة نت - متابعات
حجة: مقتل وإصابة 20 مسلحا حوثيا وأسر 4 آخرين في عملية نوعية للجيش بميدي

نفذت قوات الجيش الوطني مسنوداً بقوات التحالف العربي ، فجر اليوم الأحد ،عملية نوعية على مواقع المليشيات الحوثية داخل أحياء مدينة ميدي ، أسفرت عن أسرى وقتلى وجرحى من الإنقلابيين.

وقال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة، إن قوات الجيش الوطني طهرت خلال العملية عدداً من الأحياء التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيات جنوب غرب المدينة.

مؤكداً وقوع أربعة أسرى بقبضة الجيش الوطني أحدهم جريحاً تم إسعافه بالمشفى الميداني ومن ثم نقله لأحد مشافي المملكة لتلقي العلاج ، فيما قتل ثلاثة عشر عنصراً وجرح آخرين من المتمردين.

وأضاف المصدر بأن الجيش الوطني ضيق الخناق على العناصر المتبقية في بعض أحياء مدينة ميدي ،تمهيداً لإستكمال تطهير باقي الأحياء.

إلى ذلك قصفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية عدد من نقاط تجمع المليشيات بجبهتي حرض وميدي خلال اليوميين الماضيين، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات للمتمردين.

هذا وكانت قوات الجيش الوطني قد فرضت حصاراً محكماً على مدينة ميدي منذ أكثر من ثلاثة أشهر

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