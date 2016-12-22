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القوات السعودية تصد محاولات تسلل قبالة نجران

الخميس 22 ديسمبر 2016 11:48 ص الصحوة نت | متابعة خاصة
القوات السعودية تصد محاولات تسلل قبالة نجران


قالت مصادر اعلامية سعودية اليوم الخميس إن القوات السعودية المشتركة صدت محاولات تسلل قبالة مركز سقام في منطقة نجران.

 

وحسب المصادر فان  عملية التصدي التي استمرت قرابة الثلاث ساعات عندما رصدت الأجهزة المعلوماتية والرقابية عناصر من الميليشيات تابعة للحوثيين والمخلوع  يحاولون تخطي الشريط الحدودي بين السعودية واليمن.

 

وأشارت المصادر الى ان مقاتلات التحالف وطائرات الاباتشي شاركت في صد محاولة الهجوم فجر اليوم الخميس.


 وأكدت المصادر  مقتل العشرات من المليشيا الانقلابية، من بينهم قيادي وإصابة آخر، بالإضافة الى تدمير منصات قذائف وموقعاً لتخزين الذخائر والأسلحة.

 

وما بين الحين والآخر تصد القوات السعودية المشتركة محاولات تسلل باتجاه الشريط الحدودي.


وصعدت المليشيات الانقلابية عملياتها القتالية على الحدود مع المملكة في محاولة لإيجاد خرق الا انها تفشل مع كل محاولة.

 

يأتي هذا تزامناً مع الحديث عن بدء التحضيرات لاستئناف المشاورات اليمنية، وكذا عقد لقاء لجنة التهدئة والتواصل الذي من المقرر ان يتم في الأردن.


* الصحوة نت | متابعة خاصة

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