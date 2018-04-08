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الربيعة: حريصون على تقديم المساعدات للشعب اليمني دون تمييز

الأحد 08 أبريل 2018 03:02 م الصحوة نت - متابعات
الربيعة: حريصون على تقديم المساعدات للشعب اليمني دون تمييز

أكد المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة حرص المملكة على الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية في جميع محافظاته دون تمييز وتفرقة بما فيها دعم المركز لمستشفى السلام في صعدة والمستشفى السعودي في حجة.

واستعرض الربيعة ما قدمه المركز خلال 3 سنوات للمنكوبين في العالم، خصوصاً في اليمن، مؤكدا أن  للمركز مشاريع وبرامج إغاثية وإنسانية متنوعة وصلت إلى 367 مشروعاً في 40 دولة حظي اليمن منها بالنصيب الأوفر، من بينها تقديم 217 مشروعاً في مختلف القطاعات شملت المحافظات اليمنية كافة دون استثناء بما فيها صعدة وحجة وصنعاء.

وأشاد مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ بالبرامج الإغاثية والأعمال الإنسانية التي يقدمها المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم، ودوره المميز في حل مشكلات النازحين بمختلف دول العالم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

بدوره أكد نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المملكة أصبحت من كبار الداعمين للعمل الإنساني حول العالم مثمناً ما تقوم به حكومة المملكة للمنكوبين في العالم.

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