وزير الثروة السمكية يبحث مع القائم بأعمال السفير الياباني التعاون في المجال السمكي

بحث وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين ،اليوم الاحد، مع القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن، يو جي هاتوري ، أوجه التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية لما من شأنه تعزيز القطاع السمكي في اليمن وتدريب كوادر القطاع السمكي وتأهيلهم.

وثمن الوزير كفاين جهود القائم بأعمال السفير الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومواقف اليابان الداعمة لليمن وشرعيته وأمنه ووحدته واستقراره.

وأكد القائم بأعمال السفير الياباني ،استعداد بلاده مواصلة تقديم الدعم والمساندة لليمن في مختلف المجالات وخاصة المجال السمكي.. مشيراً الى انه سيتم الترتيب مع الجانب الياباني ومنظمة الجايكا لدعم القطاع السمكي في اليمن.