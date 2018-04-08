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مقتل العشرات وأسر 12 حوثيا بمعارك عنيفة بالبيضاء

الأحد 08 أبريل 2018 12:53 م الصحوة نت - متابعات
مقتل العشرات وأسر 12 حوثيا بمعارك عنيفة بالبيضاء

لقي العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن ‏مصرعهم وأصيب آخرون، في هجمات للجيش اليمني ‏بمنطقة قانية شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك بين ‏الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية تركزت في الجبال والتباب الواقعة بين جبلي ‏الفالق ومسعودة بالمنطقة.‏

وأوضح المصدر في تصريح نقله الموقع ‏وزارة الدفاع 26 سبتمبر، أن المواجهات ‏أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في ‏صفوف الميليشيا الانقلابية، وأسر أكثر من 12 آخرين منهم.‏

وفي غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات ‏استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏محافظة البيضاء، أسفرت ‏عن تدمير عدد من ‏الآليات والأطقم القتالية التابعة للميليشيا، وسقوط جميع ‏من كانوا على متنها بين قتلى وجرحى.‏

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