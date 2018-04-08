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زعيم ميلشيات الحوثي يشكك من ولاء القبائل لجماعته مع اقتراب الجيش من صعدة

الأحد 08 أبريل 2018 12:23 م الصحوة نت - متابعات
زعيم ميلشيات الحوثي يشكك من ولاء القبائل لجماعته مع اقتراب الجيش من صعدة

شكك زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي، في ولاء أبناء القبائل لجماعته بعد أن وصلت طلائع الشرعية إلى مقربة من مركز ولادة حركة التمرد في جبال صعدة، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإمارتية.

ووفق مصادر قبلية فإن زعيم الميليشيا عقد لقاء بكبار القيادات الميدانية مع تقدم قوات الشرعية إلى مقربة من جبال مران، بإسناد من قوات التحالف، وان زعيم الميليشيا كرر تحذيره لهم أكثر من اعتماد اتباعه على أبناء القبائل في مواجهة تقدم قوات الشرعية، ووصفهم بأنهم «خونة وبياعون».

وذكرت المصادر "أن زعيم الميليشيات أمر قادته خلال الاجتماع بقتل كل من يتراجع أو ينسحب من صفوفهم في جبهات القتال، وخاصة أبناء القبائل، مبرراً ذلك بمخاوفه من انضمامهم إلى جانب قوات الجيش الوطني".

وقال "إنه يتعامل مع القبائل بحذر منذ البداية، ويتوقع خيانتهم في أية لحظة إذا وجدوا مصالحهم مع الآخرين".

وبحسب المصادر "فقد ظهر الرجل خلال الاجتماع مرتبكاً ويتخبط في حديثه، مع اقتراب المعارك من مران حيث تقف قوات الشرعية على بعد أقل من عشرة كيلومترات منها".

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