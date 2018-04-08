مرتبات منتسبي وزارة الداخلية تتسبب في ازمة مرور خانقة بعدن





تسببت عمليات صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن بازمة مرور خانقة في عدد من مديريات المدينة.





وقال مراسل "الصحوة نت" ان طوابير كبيرة من منتسبي افراد وزارة الداخلية امام محلات الصرفة تسببت في اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية وازدحام مروري خانق في حركة السيارات .





واضاف مراسلنا ان طوابير افراد منتسبي الداخلية تسببت في ايقاف حركة مرور السيارات لساعات طويلة في حين عمت حالات من الفوضى والشجارات واطلاق اعيره ناريه الهواء امام محلات الكريمي للصرافة في عدد من مديريات العاصمة .





وتشهد العاصمة المؤقتة عدن عمليات صرف عمليات صرف مرتبات منتسبو وزارة الداخلية عبر شركة الكريمي للصرافة منذ صباح امس السبت.