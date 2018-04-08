ملف خاص بالذكرى الثالثة لاختطاف رجل الحوار محمد قحطان الأحد 08 أبريل 2018 01:48 ص الصحوة نت - خاص ثلاثة أعوام على إخفاء رجل الحوار ومهندس التوافقاتقحطان السياسة والنضالالزبيري وقحطان ... وهج لايخبوقحطان.. ثلاث سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري (تقرير مُتلفز)سياسيون يتحدثون عن قحطان: سياسي رفيع ومحاور بارع ورمز للتوافق والسلاممواقع التواصل تضج وتهتف لقحطان في ذكرى اختطافه الثالثةأسرة قحطان للمبعوث الأممي: نأمل أن تجد وسيلة فاعلة لإخراج والدنا من سجون الحوثيينسياسي يمني نسج علاقة وطيدة مع الصحفيين.. يصفونه بـ"مانديلا اليمن"أسرة قحطان.. الوجع ممزوجاً بالصبر والكبرياءقحطان حفيد الزبيري ورمز النضال والحريةقحطان.. الحوار والسلام المعتقلنائب إعلامية الإصلاح:لا حلول سياسية في ظل استمرار تغييب"قحطان" بسجون المليشياالقحطان وأنا ( مواقف وكواليس )FreeQahtan# hashtag hopes UN may pressure Houthis to release Qahtan